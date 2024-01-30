كأس أفريقيا.. مالي تلحق بالمتأهلين لدور الربع بعد فوزها على بوركينا فاسو

2024-01-30 / 21:27
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب المالي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره منتخب بوركينا فاسو بهدفين لواحد اليوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي.

وسجل كل من إدموند تابسوبا (بالخطأ في مرمى منتخب بلاده 3) ولاسين سينايوكو (47) هدفي منتخب مالي.

في المقابل وقّع بيرتران تراوري على هدف بوركينا فاسو الوحيد في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وسيواجه منتخب مالي في ربع النهائي نظيره المنتخب الإيفواري مضيف البطولة القارية السبت المقبل في بواكي.

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