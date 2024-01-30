اكادير : انتخاب”ديواني ” رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات “للنقل والتنقلات”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حضي البرلماني الاستقلالي “جمال ديواني ” بأغلبية 37 صوت للأعضاء المشكلين لمجلس مجموعة الجماعات الترابية وانتخابه رئيسا لمجموعة الجماعات ” اكادير الكبير للنقل والتنقلات”.

كما تم انتخاب كل من الحسين الفارسي ولحسن المراش ويوسف المداد ومحمد البوربوعي نوابا لرئيس مجموعة الجماعات اكادير الكبير للنقل والتنقلات، فيما تم انتخاب عبد اللطيف بردكي كاتبا لمجلس المجموعة وعبد الحميد الوهراني نائبا له.

وتضم مجموعة الجماعات أكادير الكبير للنقل والتنقلات 12 جماعة ترابية بجهة سوس ماسة، تشمل كلا من جماعة أكادير وجماعة الداراركة وجماعة أورير وجماعة تغازوت، بالإضافة إلى جماعات ايت ملول وإنزكان والدشيرة والقليعة والتمسية وأولاد تايمة وبيوكرى وايت باها.

وتهدف “مجموعة الجماعات الترابية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية” بالأساس إلى تدبير قطاع النقل الحضري وشبه الحضري وكذا الأنشطة ذات الصلة به.

الدكتور جمال ديواني، برلماني عن دائرة اكادير إداوتنان ورجل اقتصاد و عضو بمجلس جهة سوس ماسة عن حزب الاستقلال، و يشغل عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، ولجنته المركزية بالإضافة إلى ترأسه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب .

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