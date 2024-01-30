فركوس يتبرأ من فتاة تدعي أنها ابنته

2024-01-30 / 17:11
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القسم الفني: هبة بريس

عقب تداول اخبار تفيد أن فتاة تدعي أنها نجلة الفنان المغربي عبد الله فركوس، قرر الأخير الخروج عن صمته وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

ونشر فركوس تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة جاءت كالتالي :”سلام و عليكم و رحمة الله جاوني بزاف بزاف ديال الرسائل و فيديوهات على أخبار مروجة هاد الأيام على واحد طفلة كاتقول بلي هي بنتي”.

وواصل المتحدث ذاته قائلا:”كانبغي نوضح ليكم بلي هاديك البنت جمعني بيها عمل تلفزيوني فقط ما عندي بيها تا صلة عائلية و شكرا”.

وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة تفاعلت مع تدوينة فركوس حيت تم تداولها على نطاق واسع.

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