العدوي: المرافق الصحية تواجه عددا من الاكراهات

هبة بريس - الرباط

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المرافق الصحية تواجه عددا من الاكراهات التي تحد من أدائها.

وذكرت العدوي في كلمتها بالجلسة العمومية المشتركة المنعقدة يومه الثلاثاء، بالبرلمان، أن 41% من مكاتب حفظ الصحة تجد صعوبات في ممارسة معظم اختصاصاتها، في حين أن 43% منها لا تمارسها قطعا.

وأضافت العدوي، أن المنظومة القانونية لمكاتب حفظ الصحة تتسم بالتعدد، حيث تم جرد 90 نص قانوني، مشيرة إلى أن الوضعية الراهنة للمكاتب الجماعية في حاجة الى وضع اطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم هذه المكاتب وطبيعة تدخلاتها وعلاقاتها مع باقي المتدخلين.

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