خروج حامل اللقب السينغال من كاس أفريقيا

2024-01-30 / 00:03
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خرج فريق السينغال من كاس أفريقيًا بعد ضربات الترجيحية، فيما صعد فريق الفيلة إلى دور ربع النهائي من كاس أفريقيا ، في مباراة صعبة جدا جمعت فريقي ديربي غرب أفريقيا.

وكانت السينغال قد ضيعت فرصة في ضربات الترجيحية، صعبت مهامها في الصعود، بينما كان البلد المضيف الكوت ديفوار ، اكثر تركيزا وعزيمة لحسم المباراة لصالحه.

وبهذا يكون الكوت ديفوار قد قدم فوزا ثمينا لشعبه، ويكون هدف اللاعب زياش فال خير على فريق الفيلة .

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