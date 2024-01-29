كأس أفريقيا.. منتخب كوت ديفوار يفوز على غينيا بيساو في مباراة الافتتاح

تعادل لصاحب الأرض ” الفيلة ” في الدقائق الأخيرة يفتح المباراة من جديد

2024-01-29 / 23:51
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ع اللطيف بركةً: هبة بريس

في مباراة قوية جمعت صاحب الأرض الكوت ديفوار وصاحب اللقب الأفريقي منتخب السينغال ، في ديربي غرب أفريقيا، تمكن فريق الفيلة من تعديل الكفة في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني .

ولازال فريق السينغال يبحث عن هدف لتعميق الفارق وانهاء مباراته قبل الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

فيما زاد الفريق الايفواري من ضغطه من اجل حسم المباراة فوق ارضه دون الإنتقال إلى الأشواط الإضافية .

ومن المرجح ان تنتهي مباراة الكوت ديفوار والسينغال بضربات الجزاء، وبذلك تكون المباراة تنتهي كمباراة مصر مع الكونغو الديمقراطية .

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