أمن سطات يُحبط عملية تهريب شحنة من حبوب الهلوسة

2024-01-29 / 22:14
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هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، تمكنت اليوم الإثنين من توقيف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر
وأضافت ذات المصادر، أن توقيف المشتبه فيهما تم بالقرب من محطة القطار، مباشرة بعد وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزتهما على 390 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” و ” نورداز”، علاوة على مبالغ مالية من عائدات هذا النشاط الاجرامي.

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