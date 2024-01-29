درك سيدي افني يحبط عملية هجرة سرية بطائرة ” الدرون “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحبطت مصالح الدرك الملكي بسرية سيدي افني، عملية للهجرة السرية الغير الشرعية، عبر استعمال طائرة مسيرة ” الدرون” بتقنية الطائرة بدون طيار “درون”، يوم امس الأحد 28 يناير الجاري ، على ساحل الإقليم بتراب الجماعة الترابية” تنكَرفا”.

العملية أسفرت عن توقيف عدد من المرشحين للهجرة ، إلى جانب حجز زورق مطاطي ومحرك وكمية من البنزين .

وقد تم وضع المرشحين للهجرة السرية الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم غدا الثلاثاء على أنظار النيابة العامة المختصة .

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