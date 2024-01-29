“القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

2024-01-29 / 19:04
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على “المجازر الإسرائيلية” بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب عبر “تلغرام”: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين

بدورها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن “صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى (وسط)، وتم رصد إطلاق ما لا يقل عن 12 صاروخا من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى”.

وأكدت “سماع دوي انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ من قبل منظومة القبة الحديدية”.

ولم تشر القناة الإسرائيلية إلى إصابات بشرية، فيما أفادت بإصابة سيارة في مدينة ريشون لتسيون، وسط إسرائيل، دون أن يكون من الواضح إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظايا صاروخ أو صاروخ اعتراضي.

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