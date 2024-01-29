ميراوي: “غالبية الطلبة كيمشيو لكلية الحقوق بسبب مشكل اللغة”

2024-01-29 / 17:44
4
هبة بريس - الرباط

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، سبب إقبال الطلبة على كليات الحقوق.

وقال ميراوي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “الطالبات والطلبة كيمشيو غا لكليات الحقوق لأنهم عندهوم مشكل اللغة..والاغلبية مكيمشيوش لتخصصات للقانون بالفرنسية والاقتصاد”

وأكد الوزير أن المخطط الوطني الذي وضعته الوزارة يهدف إلى تقديم مسارات مختلفة تلبي سوق الشغل، معترفا بوجود خصاص في المدرجات، ونسعى للمضي قدما في مجال الرقمنة لتخفيف الاكتظاظ. يضيف ميراوي

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ميرواي.. تمت الاستجابة لأغلب المطالب التي تخصّ طلبة كليات الطب

ميرواي.. تمت الاستجابة لأغلب المطالب التي تخصّ طلبة كليات…

2024-01-29 / 18:52
Photo of وادي زم : تفكيك شبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والابتزاز الجنسي

وادي زم : تفكيك شبكة إجرامية تنشط في النصب…

2024-01-29 / 18:45
Photo of لفتيت : وزارة الداخلية تواصل مسار توطيد خيار الجهوية المتقدمة

لفتيت : وزارة الداخلية تواصل مسار توطيد خيار الجهوية…

2024-01-29 / 18:17
Photo of أكادير :هل يفتح قضاة العدوي تحقيقا في صفقة بناء عمارة ادارية بمليار سنتيم؟؟

أكادير :هل يفتح قضاة العدوي تحقيقا في صفقة بناء…

2024-01-29 / 17:52
Photo of لفتيت: “الجفاف” يعرقل الاستثمار في الأراضي السلالية

لفتيت: “الجفاف” يعرقل الاستثمار في الأراضي السلالية

2024-01-29 / 17:28
Photo of لفتيت: مساحة الأراضي السلالية تتجاوز 15 مليون هكتار وتحفيظها ارتفع بـ10 مرات

لفتيت: مساحة الأراضي السلالية تتجاوز 15 مليون هكتار وتحفيظها…

2024-01-29 / 17:03
Photo of صديقي يطلق مشروع دعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية بجهة الشرق

صديقي يطلق مشروع دعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية…

2024-01-29 / 16:31
Photo of إحداث لجن لمكافحة “الشغب” بالملاعب على طاولة المجلس الحكومي

إحداث لجن لمكافحة “الشغب” بالملاعب على طاولة المجلس الحكومي

2024-01-29 / 15:41
Photo of إنهاء الحكومة لملف ” التعاقد” يؤجج من جديد غضب الأساتذة

إنهاء الحكومة لملف ” التعاقد” يؤجج من جديد غضب…

2024-01-29 / 15:18
Photo of بعد إصدار 19 مذكرة بحث في حقه.. الإطاحة بمروج للمخدرات ببرشيد

بعد إصدار 19 مذكرة بحث في حقه.. الإطاحة بمروج…

2024-01-29 / 13:55

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق