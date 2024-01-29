ميراوي: “غالبية الطلبة كيمشيو لكلية الحقوق بسبب مشكل اللغة”

هبة بريس - الرباط

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، سبب إقبال الطلبة على كليات الحقوق.

وقال ميراوي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “الطالبات والطلبة كيمشيو غا لكليات الحقوق لأنهم عندهوم مشكل اللغة..والاغلبية مكيمشيوش لتخصصات للقانون بالفرنسية والاقتصاد”

وأكد الوزير أن المخطط الوطني الذي وضعته الوزارة يهدف إلى تقديم مسارات مختلفة تلبي سوق الشغل، معترفا بوجود خصاص في المدرجات، ونسعى للمضي قدما في مجال الرقمنة لتخفيف الاكتظاظ. يضيف ميراوي

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