بمشاركة المغرب.. افتتاح المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري في الرياض

2024-01-29 / 09:15
4
هبة بريس

افتتحت أمس الأحد بالرياض، فعاليات المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، الحدث الأكبر في المملكة والخليج العربي، وذلك إلى غاية الـ 31 يناير الجاري بمشاركة عدة دول من بينها المغرب.

ويعد المعرض السعودي الدولي للامتياز بمثابة حافز لتطوير صناعة الامتياز مع تقديم الدعم لأصحاب الأعمال الطموحين،وتخلق هذه المنصة فرصًا للعلامات التجارية المحلية للتوسع إقليميًا ودوليًا من خلال حقوق الامتياز .

ويقام المعرض تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية.

وستتاح لزوار معرض الامتياز السعودي الدولي فرصة استكشاف مجموعة واسعة من فرص الامتياز في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والضيافة، والتعليم، والرعاية الصحية.

وسيضم المعرض قائمة متنوعة من العارضين تضم علامات تجارية عالمية مشهورة، ولاعبين إقليميين بارزين، وشركات محلية ناشئة، مما يوفر للزوار مجموعة واسعة من فرص الاستثمار.

وسيتضمن الحدث برنامجًا شاملاً مصممًا لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة. يوفر برنامج تبادل الاعمال منصة فريدة للعارضين والمستثمرين للتواصل وتعزيز الشراكات الهادفة وتسهيل نمو الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ورش العمل للحاضرين رؤى قيمة حول أفضل ممارسات الامتياز واتجاهات الصناعة وقصص النجاح، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في مشهد الامتياز التنافسي.

ويتمتع معرض الامتياز السعودي الدولي بسجل حافل من النجاح، حيث اجتذبت نسخة 2019 أكثر من 12,567 زائرًا، واستضافت 139 عارضًا يمثلون 170 علامة تجارية من 15 دولة، وتسهيل أكثر من 230 اتفاقية موقعة.

وبفضل نموها وتأثيرها المستمر، رسخ المعرض مكانته بقوة باعتباره حدث الامتياز الأول في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الطماطم بـ3 دراهم والبطاطا بـ4 دراهم.. أسعار الخضر تسجل تراجعا ملحوظا

الطماطم بـ3 دراهم والبطاطا بـ4 دراهم.. أسعار الخضر تسجل…

2024-01-29 / 09:50
Photo of سياحة.. 2024 سيكون عام المغرب في إسبانيا والبرتغال

سياحة.. 2024 سيكون عام المغرب في إسبانيا والبرتغال

2024-01-28 / 20:41
Photo of إحداث 86.427 مقاولة عند متم نونبر 2023 بالمغرب

إحداث 86.427 مقاولة عند متم نونبر 2023 بالمغرب

2024-01-27 / 20:04
Photo of تمحورت حول الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.. صديقي يجري سلسلة من اللقاءات في ليبيريا

تمحورت حول الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.. صديقي يجري سلسلة…

2024-01-27 / 17:53
Photo of إطلاق حملة ترويجية لعروض السياحة المغربية بالعاصمة السويسرية

إطلاق حملة ترويجية لعروض السياحة المغربية بالعاصمة السويسرية

2024-01-27 / 17:10
Photo of متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب يتراجع خلال شهر يناير

متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب يتراجع خلال شهر يناير

2024-01-27 / 13:59
Photo of شركة طيران الكوت ديفوار تطلق أربع رحلات مباشرة أسبوعيا إلى الدار البيضاء

شركة طيران الكوت ديفوار تطلق أربع رحلات مباشرة أسبوعيا…

2024-01-27 / 12:29
Photo of مجلس جهة الشرق.. تنظيم دورة تكوينية حول إعداد استراتيجية التواصل لبرنامج التنمية الجهوية

مجلس جهة الشرق.. تنظيم دورة تكوينية حول إعداد استراتيجية…

2024-01-27 / 11:00
Photo of بسبب خلل في الكاميرات.. “تسلا” تسحب 200 ألف سيارة كهربائية

بسبب خلل في الكاميرات.. “تسلا” تسحب 200 ألف سيارة…

2024-01-27 / 10:00
Photo of “تي جي في” من القنيطرة لمراكش.. الدراسات انتهت و نزع الملكية انطلقت

“تي جي في” من القنيطرة لمراكش.. الدراسات انتهت و…

2024-01-26 / 17:50

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق