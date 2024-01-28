مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” استهدفت ديبلوماسية إيفوارية وليست مغربية

2024-01-28 / 22:28
0

هبة بريس – الرباط

نفت مصادر مطلعة بدولة ساحل العاجل الأخبار الرائجة حول تعرض ديبلوماسية مغربية للسرقة بفندق مصنف من طرف مواطن جزائري قدم لتشجيع بلاده بمسابقة الكان.

وأضافت ذات المصادر أن الشخص الذي تعرض للسرقة ليس ديبلوماسية مغربية وإنما هي سيدة مغربية تشغل منصب القنصل الفخري لدولة ساحل العاجل بأكادير .

ويشار أن المديرية العامة للأمن بدولة الكوديفوار قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن إلقاء القبض على المتهم البالغ من العمر 54 عاماً وحجز
حقيبة لويس فويتون و حقيبة يد شانيل والعديد من الملابس ملابس والأحذية، إضافة إلى عطور ماركات كبيرة و جهاز حاسوب محمول.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023 لمحاكم سوس ماسة

أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023…

2024-01-28 / 21:19
Photo of أمن البيضاء يعتقل جزائري وزوجته احترفا سرقة السيارات بطريقة “مبتكرة”

أمن البيضاء يعتقل جزائري وزوجته احترفا سرقة السيارات بطريقة…

2024-01-28 / 20:26
Photo of ابتداء من يوم غد الاثنين…المغرب بلا زواج ولا طلاق

ابتداء من يوم غد الاثنين…المغرب بلا زواج ولا طلاق

2024-01-28 / 19:59
Photo of مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

2024-01-28 / 19:51
Photo of أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو المشترك”

أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو…

2024-01-28 / 19:13
Photo of راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس أفريقيا”

راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس…

2024-01-28 / 19:11
Photo of اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية بزاكورة

اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية…

2024-01-28 / 18:53
Photo of أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم التربوي بجهة الرباط

أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم…

2024-01-28 / 18:33
Photo of راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

2024-01-28 / 18:28
Photo of إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال الحمامات

إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال…

2024-01-28 / 17:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق