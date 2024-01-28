عبد اللطيف الحموشي

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية

2024-01-28 / 15:35
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت (27 يناير)، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدينتي الدار البيضاء وسلا.

وحسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، أربعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينة الدار البيضاء، ورئيسين للهيئة الحضرية بمدينة سلا.وهمّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للتدبير الإداري، تضمنت تعيين سبعة رؤساء لمحقات إدارية تابعة لمجموعة من المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء

.وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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