الدرهم يرتفع بـ0,27 في المائة مقابل الدولار خلال أسبوع

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,27 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 يناير الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 19 يناير ما مقداره 354,1 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5,8 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغت، في المتوسط اليومي، 126,3 مليار درهم، منها 51,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و 48,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل، و 26,4 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 24 يناير (تاريخ الاستحقاق 25 يناير)، ضخ البنك المركزي مبلغ 47,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية هذه السنة إلى 5,1 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات ” شركات التوظيف العقاري” بنسبة 2,7 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,9 في المائة، و” الصناعة الغذائية ” بنسبة 1,4 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “المعادن” و”المباني ومواد البناء” تراجعات بنسب بلغت، تواليا، 3,5 و 0,6 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، على أساس أسبوعي، من 646,8 مليون درهم إلى 2,2 مليار درهم، من بينها 1,3 مليار درهم تمت عن طريق عملية العرض العمومي الإجباري للشراء على أسهم “سنلام المغرب”.

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