صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة

2024-01-28 / 10:52
0
هبة بريس _ وكالات

قالت وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- إن نحو 80% من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات تدميرها من قبل إسرائيل.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المسؤولين في واشنطن وتل أبيب يواجهون صعوبة في إجراء تقييم دقيق لمستوى تدمير شبكة الأنفاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قدرتهم على تحديد مساحة وامتداد هذه الأنفاق تحت الأرض بدقة.

ويقدر المسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل أن ما بين 20% و40% من أنفاق حماس قد تضررت أو أصبحت غير صالحة للعمل، معظمها شمال غزة.

وذكرت وول ستريت جورنال أن إسرائيل سعت إلى “تطهير” الأنفاق عبر طرق مختلفة، بما في ذلك تركيب مضخات ضخمة لإغراقها بمياه البحر، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها من قبل جنود مدربين.

وبحسب المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، فإن مياه البحر أدت إلى تآكل بعض هذه الأنفاق لكن الجهد العام لم يكن فعالا كما كان مـأمولا، حيث أدت الجدران والحواجز ودفاعات أخرى غير متوقعة إلى إبطاء أو إيقاف تدفق المياه.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “غوتيريش” يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا

“غوتيريش” يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا

2024-01-28 / 09:15
Photo of تشافي يعلن رسميا موعد رحيله عن نادي برشلونة

تشافي يعلن رسميا موعد رحيله عن نادي برشلونة

2024-01-27 / 22:49
Photo of إدانة كندي باع “مواد انتحارية” وتسبب في 14 جــ..ـريمة قـ..ـتل

إدانة كندي باع “مواد انتحارية” وتسبب في 14 جــ..ـريمة…

2024-01-27 / 22:32
Photo of القسّام..إذا استمرت الحرب فتوقعوا مقتل جميع الأسرى بالقصف

القسّام..إذا استمرت الحرب فتوقعوا مقتل جميع الأسرى بالقصف

2024-01-27 / 21:37
Photo of مصطفى الرياحي..شرطي يرسم صورة مشرّفة للمغرب بميلانُـو الإيطالية

مصطفى الرياحي..شرطي يرسم صورة مشرّفة للمغرب بميلانُـو الإيطالية

2024-01-27 / 18:30
Photo of اسبانيا تعتقل مغربيا أحد أكبر زعماء المافيا بهولندا

اسبانيا تعتقل مغربيا أحد أكبر زعماء المافيا بهولندا

2024-01-27 / 18:21
Photo of بلجيكا.. اعتقالات بالجملة بعد العثور على كوكايين بمكتب وزيرة التعليم

بلجيكا.. اعتقالات بالجملة بعد العثور على كوكايين بمكتب وزيرة…

2024-01-27 / 14:12
Photo of للمغاربة الراغبين في العيش بالسعودية.. الرياض تفتح باب الإقامة أمام المواهب والكفاءات

للمغاربة الراغبين في العيش بالسعودية.. الرياض تفتح باب الإقامة…

2024-01-27 / 13:20
Photo of القسام: قتلنا 53 جنديا صهيونيا ودمرنا 68 آلية عسكرية الأسبوع الماضي

القسام: قتلنا 53 جنديا صهيونيا ودمرنا 68 آلية عسكرية…

2024-01-26 / 22:32
Photo of الجيش الإسرائيلي يغتال صاحب المقولة الشهيرة : “حلل يا دويري”

الجيش الإسرائيلي يغتال صاحب المقولة الشهيرة : “حلل يا…

2024-01-26 / 19:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق