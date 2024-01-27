انزكان : تثبيت رادارات متطورة بشوارع المدينة

2024-01-27 / 22:34
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار مخططات الحكومة للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي، وبناء على وثيقة رسمية، تم تتبيث عدد من الردارات الثابثة لمراقبة السرعة، موزعة على عدد من شوارع المدينة، وتسجل مخالفات السرعة بطريقة أتوماتيكية، وتندرج في إطار وسائل الحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعة المهولة.

مصدر مسؤول أكد للجريدة، أن هذه الرادارات تتواجد بكل من الشارع الرئيسي الرابط بين اكادير وانزكان بالقرب من احدى المؤسسات التعليمية الخاصة، وكذا الطريق الرابطة بين إنزكان وايت ملول بالقرب من إحدى الأسواق الممتازة.

وكان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قد كشف مؤخرا عن تفاصيل جديدة بخصوص الرادارات الجديدة التي ستراقب المخالفين لقانون السير على الطرقات، قائلاً إنها تتوفر على ميزات خاصة، منها إمكانية رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد.

وفي هذا السياق، كشف المسؤرول الحكومي، بأن ما مجموعه 140 رادارا متنقلا وأزيد من 140 رادارا ثابتا تم وضعهها ، خلال السنة الجارية ، رهن إشارة مصالح المراقبة الطرقية التابعة لكل من للأمن الوطني والدرك الملكي.

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