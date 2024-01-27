القسّام..إذا استمرت الحرب فتوقعوا مقتل جميع الأسرى بالقصف

2024-01-27 / 21:37
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هبة بريس_ الرباط

خاطبت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عائلات الأسرى برسالة جد مؤثرة قالت فيها: ” إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو في الحرب على قطاع غزة فعليهم أن يتوقعوا خبر مقتل جميع الأسرى بغارات جيشهم”.

وكتبت كتائب القسام على حسابها في منصة تليغرام، خبرا عاجلا قالت فيه: “نعلن مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم بغارات من الطيران الحربي”.

كما عززت الخبر بعبارات بالعبرية والعربية الجملة التالية: “إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر”.

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‫4 تعليقات

  2. إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو في الحرب على قطاع غزة فعليهم أن يتوقعوا خبر مقتل جميع الأسرى بغارات جيشهم

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