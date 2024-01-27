إدانة أستاذ بعقوبة حبسة ببني ملال بسبب هزالة نتائج تلامذته

2024-01-27 / 20:12
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة من نوعها ، تمت ادانة أستاذ تعليم خصوصي ببني ملال ، بعقوبة 7 اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وأداء تعويض للطرف المدني ” المدرسة الخصوصية” قدره 20 ألف درهم، بحجة إدلاء ذات الأستاذ بـ”ادعاءات كاذبة قصد التشهير بمشغليه وهزالة نتائج تلامذته”، بعدما رفعت المؤسسة الخصوصية التي كان يشتغل فيها دعوى ضده.

وكان الأستاذ المدان قد رفع في وقت سابق شكاية في حق المؤسسة التي كان يشتغل بها، بعدما تعرض لاعتداء من طرف مشغله ، وتعرضه للتعنيف أصيب على إثره بعدة إصابات بدنية محددة بشهادة طبية”، وفق ما يظهر محضر النطق بالحكم.

وبناء عليه بثت المحكمة الابتدائية في القضية الأولى وهي الأصل لصالح الأستاذ، وذلك بأداء تعويض لصالحه عن إنهاء العمل بشكل “تعسفي”، وعن أجرة 22 يوم من شهر يوليوز 2022.

وبعد هذا الحكم، باشرت المؤسسة المعنية برفع دعوى ضد الأستاذ، بحجة إدلائه بتصريحات ترقى لـ “تشهير” في حق المؤسسة مما أفقدها سمعتها، وبحجة “إخلاله بواجباته المهنية” بسبب “هزالة نتائج التلاميذ الذين كان يتولى تدريسهم”، الشيء الذي أدى إلى الحكم عليه بالعقوبات المشار إليها أعلاه.

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‫8 تعليقات

  6. مثل هذه الدعاوي يجب ان تكون لصالح الأساتذة العموميين.لا اظن ان هذا الاستاذ سيكون مثل أساتذة التعليم العمومي.وبالتالي في نظري يجب تطبيق هذه العقوبات في المدرسة العمومية،لأن التلميذ يخرج منها كما دخل

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