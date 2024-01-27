مبادرة “الوطن أولا ودائما”.. رباح يؤسس فرع جهة الشرق

هبة بريس - وجدة

تم صباح اليوم السبت 27 يناير الجاري، بمركز الدراسات الإجتماعية والإنسانية بوجدة، تأسيس فرع جهة الشرق ل”المبادرة الوطن أولا ودائما”، تحت إشراف المكتب التنفيذي ممثلا بعزيز رباح وأحمد عطا ووحيد العصري.

وبعد الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، وكلمة اللجنة التحضيرية التي ألقاها وحيد العصري، القى عزيز رباح رئيس المبادرة كلمة ركز فيها على محورين الأول يتعلق بالمبادرة وأهدافها وأدوارها ومجالات عملها ومواصفات الأعضاء الضرورية لتكون المبادرة حركة إصلاحية وتنموية وتأطيرية ذات قيمة مضافة حقيقية في المشهد الوطني.

أما المحور الثاني فتركز على الدينامية التي عرفتها الجهة في العقدين الماضيين من حيث البنية التحتية كالطرق والموانىء والمطارات، والتنمية الحضرية والقروية، والمناطق الصناعية والتكنولوجية، والمرافق الاجتماعية والثقافية… مما يؤهل الجهة لتكون أكثر جادبية للاستثمار والسياحة والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية واللوجيستيكية وتطوير مجالات الشغل والتعليم والصحة…

كما دعا رئيس المبادرة، كافة الأعضاء إلى التفاني في العمل والتعاون بإيجابية مع السلطات والمؤسسات الرسمية والعلمية والمنظمات المدنية.

بعد ذلك، فتح المجال للأعضاء الحاضرين في الجمع العام التأسيسي للتعريف بمؤهلاتهم من حيث المسار العلمي والمهني والجمعوي، وأيضا لإبداء مدى استعدادهم للعمل والاجتهاد في في أطار توجهات المبادرة.

ثم انتقل الجمع لاختيار أعضاء المكتب الجهوي الذي ضم ستة عشر (16) عضوا من الكفاءات العلمية والمهنية والجمعوية والإعلامية من أقاليم وجدة والناظور وبركان وجرادة وتاوريرت وفكيك والدريوش، حيث تم اختيار وحيد العصري رئيسا للفرع الجهوي.

كما تم التوافق على تكوين لجن العمل حسب أولويات الجهة وإطلاق مسلسل إحداث منتديات إقليمية بالجهة بدءا بإقاليم الناظور وبركان والدريوش التي سنرى النور قبل عطلة الصيف المقبل إن شاء الله

وفي الختام تمت قراءة برقية الولاء والوفاء مرفوعة للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

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