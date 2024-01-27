يونس بلهندة ينضم للدوري القطري

2024-01-27 / 15:11
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي ᠌᠌الشمال القطري لكرة القدم التعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة، اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الحالي، قادما من أضنة سبور التركي.

وقال النادي القطري في بيان، إن بلهنده “سيلعب في مركز خط الوسط المهاجم، ومن المنتظر أن يمثل إضافة حقيقية لصفوف الشمال خلال الفترة المقبلة”.

وأعرب النادي عن يقينه في أن يساهم بلهندة مع زملائه اللاعبين في تحقيق المزيد من النتائج الجيدة للفريق هذا الموسم.

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