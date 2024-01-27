سعد لمجرد :”آمل أن أحقق حلمي في التمثيل “

نجلاء مزيان - هبة بريس

تقاسم النجم المغربي سعد لمجرد مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، رغبته في تحقيق أحد أحلامه التي تتعلق بالتمثيل.

ونشر “لمعلم” صورة له بالأبيض و الأسود، أرفقها بتعليق جاء فيه:”أفلام أبيض وأسود، آمل أن أحقق حلمي في التمثيل يومًا ما، ولن أخذلكم، خاصة مع لمسة من الفكاهة”.

وجدير بالذكر أن سعد لمجرد شارك في مسلسل “أحلام نسيم” رفقة فرح الفاسي و عدد من النجوم المغاربة ، وكذا فيلم الرعب “روح” الذي لم يرى النور.

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