سعد لمجرد :”آمل أن أحقق حلمي في التمثيل “
نجلاء مزيان - هبة بريس
تقاسم النجم المغربي سعد لمجرد مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، رغبته في تحقيق أحد أحلامه التي تتعلق بالتمثيل.
ونشر “لمعلم” صورة له بالأبيض و الأسود، أرفقها بتعليق جاء فيه:”أفلام أبيض وأسود، آمل أن أحقق حلمي في التمثيل يومًا ما، ولن أخذلكم، خاصة مع لمسة من الفكاهة”.
وجدير بالذكر أن سعد لمجرد شارك في مسلسل “أحلام نسيم” رفقة فرح الفاسي و عدد من النجوم المغاربة ، وكذا فيلم الرعب “روح” الذي لم يرى النور.
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6 تعليقات
هده الأحلام تتحقق ياسيد سعد لمجرد بالعلم والابتكار في أشياء مفيدة تفيد الجيل الصاعد اما الأغاني والتمثيل فهي مجرد تضيع وقت الشباب فقط..
فكرة رائعة وممتازة جدا احسن لك بكثير من التفاهات الغنائية..
الشيء الذي زاد عن حده انقلب إلى ضده هههه
الفنان سعد لمجرد هو فنان مشهور على الساحة الفنية العربية والعالمية باغانيه ولا أظن انه سيحقق شهرة في التمثل …
يقول المثل المغربي( ما تعلقش فين تفلق) ههه وهذا خير الكلام ما قل ودل
المغني له مكتسبات في التمثيل وذالك من خلال كليبات الأغاني ..