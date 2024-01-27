رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصف “الأسود” بـ”منتخب التطبيع”

2024-01-27 / 09:22
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هبة بريس - الرباط

وصف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، المنتخب الوطني المغربي ب”منتخب التطبيع”.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، كتب غالي: “يوم الثلاثاء مقابلة بين التطبيع والمقاومة، أي موقع تختار?”

وسأل غالي متابعيه عن المنتخب الذي سيشجعونه في المقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني الذي وصفه ب”المطبع” مع منتخب جنوب افريقيا الذي وصفه ب”المقاومة” في إشارة الى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية.

تدوينة غالي آثارت استياء عدد من النشطاء الذين رفضوا وصفه لأسود الأطلس ب”منتخب التطبيع”، كما ذكروه بموقف جنوب افريقيا من القضية الوطنية.

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‫25 تعليقات

  3. ما هذه البلاذة يا غالي، لقد كنت محط تثقة الشعب المغربي أما الآن وقد انتقذت منتخب كرة القدم فقد ضربت مصداقيتك في مقتل.لن يصدقك أحد الآن حتى ولو قلت صوابا.

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  4. من انتخب هذا الوغد رئيساً لجمعية خلقت في الكواليس من اناس جمعوا كافة النقاءص. ارجو من جمع الصحف اختيار من يمنح له الشرف الادلاء براي محترم في اي موضوع كان ولا تعطى الكلمة للانذال والمتربصين والمتسلقبن واشباه الرجال…..

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  5. اكبر مهرطق يدعي انه خبير في كل شيء وهو لا يفقه في اي شي سوى خالف تعرف لا يعرف حتى حجم المبادلات التجارية بين جنوب افريقيا و اسراءيل زد على ذلك السياحة بين البلدين هذه هي المراهقة السياسية

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