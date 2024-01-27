طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع محليا أو ما يسمى بالجريحة، خلال الصباح والليل، بكل من مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تكون كتل ضبابية مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة ستهم محليا السهول الأطلسية المتواجدة شمال الصويرة والواجهة المتوسطية.

كما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا بالسهول الداخلية، وشمال المنطقة الشرقية، ومنطقة سوس والجنوب، إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس الصغير حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، مابين 00 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 14 و 18 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 08 و 15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا طفيفا شرق البلاد وسترتفع قليلا بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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