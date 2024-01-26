القسام: قتلنا 53 جنديا صهيونيا ودمرنا 68 آلية عسكرية الأسبوع الماضي

2024-01-26 / 22:32
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هبة بريس _ وكالات

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قتل 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر وقنص 9 آخرين في عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وقال أبو عبيدة –في بيان نشر على الحساب الرسمي لكتائب القسام على تليغرام– إن مقاتلي القسام دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في القطاع.

وأضاف أنهم أوقعوا العشرات من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة خلال الفترة نفسها.

وتابع أبو عبيدة أنهم استهدفوا الأسبوع الماضي قوات إسرائيلية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد وأسلحة رشاشة، مشيرا إلى أنهم نسفوا 4 منازل وفجروا مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال.

وجاء في البيان أن عناصر الكتائب وجهوا خلال الأسبوع الماضي أيضا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل إسرائيل

كما أكد أبو عبيدة أن كتائب القسام أسقطت الأسبوع الماضي طائرتي استطلاع من طراز “سكاي لارك” واستولت على 8 طائرات دون طيار.

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