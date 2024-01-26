صلاح يتحدث بشأن “عودته لمنتخب مصر” في كأس أفريقيا

هبة بريس _ رياضة

تحدث المصري محمد صلاح بشأن إمكانية عودته إلى صفوف منتخب “الفراعنة” بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها في المباراة أمام غانا 2-2 في دور المجموعات لبطولة كأس أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وأكد محمد صلاح قائد منتخب مصر أنه يسابق الزمن للتعافي من الإصابة والعودة لمنتخب بلاده الذي يشارك في كأس أفريقيا بعدما عاد لإنجلترا للخضوع للتأهيل مع ناديه ليفربول.

وقال صلاح عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “بدأت امبارح (بالأمس) برنامج العلاج والتأهيل وهعمل (سأقوم) كل حاجة ممكنة علشان (كي) أكون جاهزاً في أقرب وقت وأرجع للمنتخب زي ما كان (كما كان) متفقاً عليه من البداية”.

وأضاف صلاح الذي أرفق التعليق بصورة له من مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018 حينما شارك وهو لم يتعاف بشكل كامل من إصابة في الكتف “برضو (لا زلت) بحبها (مصر) وبحب ناسها… حاولوا أكثر”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp