عبد الفتاح الجريني يحمس جمهوره لجديده الفني

هبة بريس - نجلاء مزيان

من المرتقب أن يطرح الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني جديده الغنائي المصور على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي هذا الصدد، نشر الفنان المغربي منشور ترويجي لعمله الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أرفقه بتعليق جاء فيه: “على بالي جديد النجم عبد الفتاح جريني.. قريبًا”.

وجدير بالذكر أن آخر إصدارات عبد الفتاح لجريني كانت بعنوان “روحولوا”، حيث تم طرحها السنة الماضية.

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