اختلاس أموال دعم التمدرس بفاس.. ارتفاع الموقوفين إلى 6 أشخاص

2024-01-26 / 09:58
10
هبة بريس _ فاس

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، أنه تم تمديد مدة الحراسة النظرية لفائدة أفراد جمعية تلاعبت بالمال العام الممنوح لها في إطار الدعم العمومي ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمباشرة عملية الدعم المدرسي بالعالم القروي، لاستمرار الأبحاث الجارية مع الموقوفين الذي ارتفع عددهم إلى 6 متهمين كما تشير مصادرنا أن الإيقاف سيطال آخرين في هذه الشبكة.

ويرتقب أن يستشير ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الذي ينوه الرأي العام بخدماتهم حسب ذات المصدر مع الوكيل العام لتمديد مدة حراستهم نظريا بيوم واحد لفائدة البحث في حالة عدم الانتهاء منه، على أن يحالوا عليه اليوم الجمعة، فيما لم تستبعد المصادر احتمال إحالة المتورطين بشكل مباشر على غرفة الجنايات على غرار ملفات سابقة.

وارتفع عدد الموقوفين على ذمة البحث المتواصل مع أعضاء جمعية للتنمية المستدامة، إلى 6 متهمين منهم رئيستها التي نظمت أخيرا حفلا بفندق فخم بفاس لمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية حضره فنان شعبي معروف وفرق فلكلورية وشخصيات رسمية بمن فيهم مسؤولين بمدينة فاس وأقاليم أخرى ومنتخبين الذين يحملون إلا الإسم بالعاصمة العلمية.

وإضافة إلى الرئيسة التي تتحدر من منطقة بني سادن بصفرو، فالاعتقال طال أقاربا لها بمن فيهم أمينة مال الجمعية وهي ابنة أختها وزوجها، وأعضاء آخرين بالجمعية بمن فيهم عضو يشغل في الآن نفسه مهمة في المكتب المسير لجمعية أخرى، إضافة إلى مفتش تربوي يشتبه في تورطه معها في اختلاس المال.

واستفادت الجمعية من تمويلات كبيرة لمباشرة عملية الدعم المدرسي في العالم القروي في عدة أقاليم، في إطار محاربة الهدر المدرسي، لكن أبحاث كشفت التلاعب في عدد المستفيدين والمشرفين وإدراج أسماء ضمنهم لا يباشرون مهامهم ويتلقون تعويضات عن ذلك، ما جر الرئيسة ومن معها للمساءلة القانونية.

وأوقف 4 من المتهمين بالرباط وفاس وصفرو قبل أن تشمل الاعتقالات الباقي وغالبيتهم من عائلة رئيسة الجمعية التي كانت تتشدق بعلاقاتها النافذة مع مسؤولين بمن فيهم مسؤول يتحدر من نفس منطقتها، ولم يعرف ما إذا كان على علم باستغلال اسمه من عدمه ولكن الفرقة الجهوية والعدالة لهم بالمرصاد العين التي لاتنام .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حمل طفلة بأسفي يكشف مفاجأة عن هوية الفاعل

حمل طفلة بأسفي يكشف مفاجأة عن هوية الفاعل

2024-01-26 / 13:10
Photo of البيضاء.. الرصاص يلعلع بمنطقة مولاي رشيد لإيقاف مبحوث عنه

البيضاء.. الرصاص يلعلع بمنطقة مولاي رشيد لإيقاف مبحوث عنه

2024-01-26 / 12:57
Photo of موظفون بـ”لارام” يوزعون تذاكر مجانية على أصدقائهم للسفر إلى الكوديفوار

موظفون بـ”لارام” يوزعون تذاكر مجانية على أصدقائهم للسفر إلى…

2024-01-26 / 10:13
Photo of تاونات.. الإفراج عن مرضعة صغار الكلاب بجماعة تافرانت

تاونات.. الإفراج عن مرضعة صغار الكلاب بجماعة تافرانت

2024-01-26 / 09:30
Photo of طقس الجمعة.. استمرار بروده الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. استمرار بروده الجو بعموم مناطق المملكة

2024-01-26 / 09:14
Photo of المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ترفض تحامل هيومن رايتس ووتش على المغرب

المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ترفض تحامل هيومن رايتس ووتش…

2024-01-26 / 00:07
Photo of الموافقة على تسجيل 2156 مستلزما طبيا جديدا

الموافقة على تسجيل 2156 مستلزما طبيا جديدا

2024-01-25 / 21:30
Photo of إجراء حكومي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمهنيي الحبوب والقطاني

إجراء حكومي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمهنيي الحبوب والقطاني

2024-01-25 / 20:22
Photo of الحسيمة ..45 سنة حبسا نافذا في حق أفراد شبكة لتهريب المخدرات

الحسيمة ..45 سنة حبسا نافذا في حق أفراد شبكة…

2024-01-25 / 19:33
Photo of بوريطة : المغرب وغامبيا يتطلعان للإرتقاء بعلاقتهما الثنائية

بوريطة : المغرب وغامبيا يتطلعان للإرتقاء بعلاقتهما الثنائية

2024-01-25 / 18:51

‫10 تعليقات

  9. وماذا فعلتم للذين اختلسوا ملايير البرنامج الاستعجالي ومازالوا على قيد الحياة؟لك الله ياوطني

    رد

  10. على اية حال نثمن هاته البادرة و حال الواقع يقول انه لو تم افتحاص مصاريف الجمعيات فستكون الصدمة قوية لان الفساد ثغلغل بشكل كبير لسبب بسيط هو غياب المراقبة و منح الترخيص لاناس لا علاقة لهم بالعمل الجمعوي و هلم جرا واحسرتاه لك الله يا وطني

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق