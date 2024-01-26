اختلاس أموال دعم التمدرس بفاس.. ارتفاع الموقوفين إلى 6 أشخاص

هبة بريس _ فاس

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، أنه تم تمديد مدة الحراسة النظرية لفائدة أفراد جمعية تلاعبت بالمال العام الممنوح لها في إطار الدعم العمومي ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمباشرة عملية الدعم المدرسي بالعالم القروي، لاستمرار الأبحاث الجارية مع الموقوفين الذي ارتفع عددهم إلى 6 متهمين كما تشير مصادرنا أن الإيقاف سيطال آخرين في هذه الشبكة.

ويرتقب أن يستشير ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الذي ينوه الرأي العام بخدماتهم حسب ذات المصدر مع الوكيل العام لتمديد مدة حراستهم نظريا بيوم واحد لفائدة البحث في حالة عدم الانتهاء منه، على أن يحالوا عليه اليوم الجمعة، فيما لم تستبعد المصادر احتمال إحالة المتورطين بشكل مباشر على غرفة الجنايات على غرار ملفات سابقة.

وارتفع عدد الموقوفين على ذمة البحث المتواصل مع أعضاء جمعية للتنمية المستدامة، إلى 6 متهمين منهم رئيستها التي نظمت أخيرا حفلا بفندق فخم بفاس لمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية حضره فنان شعبي معروف وفرق فلكلورية وشخصيات رسمية بمن فيهم مسؤولين بمدينة فاس وأقاليم أخرى ومنتخبين الذين يحملون إلا الإسم بالعاصمة العلمية.

وإضافة إلى الرئيسة التي تتحدر من منطقة بني سادن بصفرو، فالاعتقال طال أقاربا لها بمن فيهم أمينة مال الجمعية وهي ابنة أختها وزوجها، وأعضاء آخرين بالجمعية بمن فيهم عضو يشغل في الآن نفسه مهمة في المكتب المسير لجمعية أخرى، إضافة إلى مفتش تربوي يشتبه في تورطه معها في اختلاس المال.

واستفادت الجمعية من تمويلات كبيرة لمباشرة عملية الدعم المدرسي في العالم القروي في عدة أقاليم، في إطار محاربة الهدر المدرسي، لكن أبحاث كشفت التلاعب في عدد المستفيدين والمشرفين وإدراج أسماء ضمنهم لا يباشرون مهامهم ويتلقون تعويضات عن ذلك، ما جر الرئيسة ومن معها للمساءلة القانونية.

وأوقف 4 من المتهمين بالرباط وفاس وصفرو قبل أن تشمل الاعتقالات الباقي وغالبيتهم من عائلة رئيسة الجمعية التي كانت تتشدق بعلاقاتها النافذة مع مسؤولين بمن فيهم مسؤول يتحدر من نفس منطقتها، ولم يعرف ما إذا كان على علم باستغلال اسمه من عدمه ولكن الفرقة الجهوية والعدالة لهم بالمرصاد العين التي لاتنام .

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