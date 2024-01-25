تعرّف على مباريات دور الـ16 بأمم أفريقيا.

هبة بريس _ رياضة

بدت ملامح مسار الأدوار الإقصائية في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار، وشهدت تأهل صاحب الأرض بمعجزة بعد الخسارة مرتين.

وودعت الجزائر وتونس، البطولة من دور المجموعات بعد أداء ونتائج مخيبة للآمال، فيما تأهلت ثلاثة منتخبات عربية، هي مصر، وموريتانيا، والمغرب.

وتلتقي المغرب مع جنوب أفريقيا في دور الـ16، وفي حال تأهلها ستقابل الفائز من مواجهة موريتانيا والرأس الأخضر في ربع النهائي، على أن تصطدم في نصف النهائي بواحد من المنتخبات الأربعة (الكاميرون، نيجيريا، أنغولا، ناميبيا).

منتخب “أسود الأطلس” أحد أقوى المرشحين للبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 1976، في حال وصل إلى نهائي البطولة فإنه قد يواجه المنتخب المصري الذي يقع في المسار الآخر من الإقصائيات.

وتواجه مصر الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي، وبحال فوزها ستلتقي بالفائز بين غينيا، وغينيا الاستوائية. وفي حال عبرت الدور ربع النهائي، ستكون بحاجة إلى تخطي واحد من المنتخبات الأربعة التالية للوصول إلى النهائي، وهي (بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي،

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