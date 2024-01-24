توقيف الركراكي .. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء 24 يناير، استئناف القرار المجحف الذي اتخذته اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حق مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية، برسم الجولة الثانية من منافسات كأس افريقيا لكرة القدم بالكوت ديفوار، الذي ترى فيه مجانبا للصواب، خاصة وان الوقائع أظهرت أن وليد الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية.

وقررت اللجنة التأذيبية التابعة للكاف، وفق بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم، إيقاف الناخب الوطني أربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ.

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