“خمسيني” يضرم النار في وكالة لتعليم السياقة بمكناس

2024-01-24 / 18:30
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هبة بريس _ ,الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض وإضرام النار عمدا.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن المشتبه فيه البالغ من العمر 55 سنة، عرَّض بتاريخ 15 يناير الجاري، مسيّرة وكالة لتعليم السياقة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يعمد إلى إضرام النار ببعض محتويات المكتب في محاولة لطمس معالم الجريمة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع صور تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل أمن مكناس في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بحوزته على جزء من متحصلات عملية السرقة المذكورة.

ويوجد المعني بالأمر حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

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