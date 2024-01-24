بحر طنجة يلفظ جثة سيدة مجهولة الهوية
هبة بريس - مكتب طنجة
لفظت أمواج شاطئ الغندوري بمدينة طنجة ، أمس الثلاثاء جثة سيدة مجهولة الهوية .
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فالأمر يتعلق بجثة لسيدة في الستينات من العمر عثر عليها صباح أمس على جنبات الشاطئ المقابل لفندق “طارق” بعدما لفظتها أمواج البحر ، حيث لم يتم العثور على أية وثيقة تثبت هويتها .
وحلّت مصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية بمكان الحادث، حيث تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات ، كما تم فتح تحقيق قصد تحديد هوية الهالكة والظروف المحيطة بوفاتها .
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