بحر طنجة يلفظ جثة سيدة مجهولة الهوية

هبة بريس - مكتب طنجة

لفظت أمواج شاطئ الغندوري بمدينة طنجة ، أمس الثلاثاء جثة سيدة مجهولة الهوية .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فالأمر يتعلق بجثة لسيدة في الستينات من العمر عثر عليها صباح أمس على جنبات الشاطئ المقابل لفندق “طارق” بعدما لفظتها أمواج البحر ، حيث لم يتم العثور على أية وثيقة تثبت هويتها .

وحلّت مصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية بمكان الحادث، حيث تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات ، كما تم فتح تحقيق قصد تحديد هوية الهالكة والظروف المحيطة بوفاتها .

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