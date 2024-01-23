الناجي مدافعا عن الركراكي: “كاينين جهات راصدين ميزانيات لضرب صورة المغرب

هبة بريس _ نجلاء مزيان

أعلن الفنان المغربي أمين الناجي عن تضامنه مع مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي على خلفية خلافه مع اللاعب الكنغولي خلال المبارة الأخيرة التي جمعت المغرب بنظيره الكونغولي.

وفي هذا الصدد، نشر الناجي تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام، جاءت كالتالي:”ابن خلدون بكريييي قال ينبغي إعمال العقل في الخبر

ماشي كاع داك الشي اللي كيتكتب دفاعا على المغرب و وليد، كاتبينو مغاربة، كيفما ماشي كاع داك الشي اللي كيتكتب دفاعا على الكونكو و مبيمبا كاتبينو كونكوليين”.

وواصل قائلا:”كايين جهات عدة راصدين ميزانيات خيالية و كيتسناو غير بحال هاد الفرص لضرب المغرب و صورته و رموزه و إنجازاته، و السبب ولا الأسباب عدة و بلا حساب من بداية التحرر الفعلي من القبضة ديال فرنسا إلى رئاسة المجلس الدولي لحقوق الانسان و مرورا بالاوراش الكبرى على جميع المستويات الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الرياضي و الامنى والسياحي… شراكات مع دول كبيرة، و مشاريع عملاقة مستقبلية، و إشعاع دولي، وإنجازات ساسية خارجية و رياضية عالمية كأس العالم بالخصوص ضارة بزاف ديال الناس و زید وزيد..خمسة وخميس علينا و على بلادنا”.

واختتم قائلا :”هاد التطور والتحرر والتقدم نحو مغرب الغد بهاد السرعة و الثقة والتماسك و الالتفاف ديال الشعب حول قائد البلاد نصره الله ضار بزاف ديال الناس،عفاكم ردو البال و متساهموش فنشر أفكارهم وسط منا. متفتحوش ليهم المجال يدخلو يحفرو و يشككونا فبعضياتنا”.

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