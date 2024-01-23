الدعم التربوي في العطلة يُخرج بنموسى لتفقد أشغاله

محمد منفلوطي_ هبة بريس

حط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى الرحال بمدينة المحمدية وبالضبط بالثانوية التأهيلية ابن ياسين لتفقد سير تنزيل الخطة الوطنية للدعم التربوي تنفيذا لمضامين المذكرة المؤطرة.

هذا وقد حضر الوزير جانبا من حصص الدعم، المبرمجة لفائدة التلميذات والتلاميذ، من مختلف مستويات السلك الثانوي التأهيلي، الذين أشادوا بهاته المبادرة التربوية التي من شأنها استدراك الزمن المدرسي، واستكمال البرامج والمقررات الدراسية، ومساعدتهم على التحضير لامتحانات البكالوريا.

وقد أبان الأستاذات والأساتذة والأطر التربوية والإدارية بهذه المؤسسة، عن انخراط إيجابي وفعال في هذه العملية، من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على التحصيل الدراسي والاستجابة لطموحات أسرهم في تعليم عمومي يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع والجودة المنشودة.

وخلال هذه الزيارة التفقدية قام الوزير مرفوقا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، والمدير الإقليمي، ورؤساء الأقسام والمصالح بزيارة لمختلف الفصول الدراسية التي تستفيد من عملية الدعم التربوي وحصص الاستدراك؛ حيث تواصل مع الأطر التربوية المشرفة على تنزيل الخطة الإقليمية لتدبير الزمن المدرسي، والتنظيم التربوي للتعلمات، مشيدا بهذه المناسبة، بالانخراط الإيجابي لكافة المتدخلين في هذه العملية التربوية، والتي من شأنها المساهمة في استدراك الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ، بمن فيهم الإدارة التربوية للمؤسسة والأطر التربوية وممثلي الجمعيات الشريكة الى جانب الانخراط المسؤول لأسر المتعلمين، في تتبع أبنائهم وحرصهم على حضور حصص الدعم التربوي.

وفي هذا السياق، استمع الوزير إلى شروحات حول عناصر المخططات الجهوية والإقليمية والمحلية ومواكبتها في مختلف مستويات التدبير عبر تعبئة السيدات والسادة المفتشين التربويين لمصاحبة التدخلات البيداغوجية للأطر التربوية في أفق توحيدها داخل المؤسسات التعليمية، وكذا تأمين إنخراط الجمعيات الشريكة و العاملة في مجال الدعم التربوي من أجل إستدراك الزمن المدرسي والدعم التربوي؛ بما يحصّن التعلمات بالمؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك التعليمية ولاسيما المستويات الإشهادية.

ومن أهم مؤشرات المخطط الجهوي للدعم التربوي، خلال هذه العطلة، والمقدم من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، أن عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج الدعم التربوي بالجهة بلغ 599095 : أي ما يمثل نصف عدد التلاميذ بالجهة،بينما وصل عدد المتدخلين (الأساتذة- المفتشين والأطر الإدارية،وطلبة سلك الإجازة…) في البرنامج 16757، في حين بلغ م عدد المؤسسات المعنية بالبرنامج.1394 مؤسسة. .

هذا، وتأتي هذه الزيارة تفعيلا لتوجهات الوزارة وتنزيلا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 125-23 في شأن تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي و المذكرة الوزارية رقم 001-24 في مجال الدعم التربوي واستدراك الزمن المدرسي ، كما تأتي في سياق تتبع الإجراءات المتخذة من أجل تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024 وتأمين إنجاز الحصص الدراسية لفائدة المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.

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