وزير الفلاحة: نسبة ملء السدود الموجهة للسقي لا تتجاوز 22%

هبة بريس - الرباط

كشف محمد الصديقي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وتيرة سنوات الجفاف ارتفعت من 6% خلال للفترة 1945 الى 1980، الى 30% خلال الفترة ما بعد 1980 .

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أنه منذ 2018 تفاقم الوضع وتم تسجيل 6 سنوات جافة متتالية مع انخفاض غير مسبوق للواردات المائية ومخزون السدود والفرشة المائية.

وسجل الوزير تراجع مستوى واردات السدود، مشيرا الى أن نسبة ملء السدود الموجهة للقطاع الفلاحي لم تتجاوز 22 في المائة مقابل 29 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

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