بحضور الوزيرة مزور.. العملاق الرقمي الكندي “تيلوس” يفتتح مقرا له في المغرب

2024-01-23 / 16:16
4

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يواصل المغرب إغراء كبريات الشركات العالمية للاسثتمار به نظير ما توفره المملكة من فرص و إمكانيا و بنى تحتية و كفاءات بشرية و امتيازات، و كان من بينهم شركة عالمية معروفة في المجال الرقمي.

و في هذا الصدد، افتتحت شركة تيلوس الدولية لترحيل الخدمات مقرها الجديد في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المغربية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، وإزابيل فالوا سفيرة كندا لدى المملكة المغربية.

وتعتبر شركة تيلوس الكندية رائدة في مجال التجربة الرقمية للزبون، وتصميم وبناء وتوفير حلول الجيل التالي، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، و تشغل الشركة تشغل أكثر من 70 ألف مستخدم في أزيد من 70 مركزا للتزويد بالتجربة الرقمية للزبون (CX) وتكنولوجيا المعلومات عبر العالم، تعمل بأكثر من 50 لغة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يتباحث مع الرئيس النيجيري تطورات مشروع خط أنبوب الغاز

الملك يتباحث مع الرئيس النيجيري تطورات مشروع خط أنبوب…

2024-01-23 / 17:42
Photo of تقرير.. الأبناك المغربية حققت أرباحا تجاوزت 30 مليار درهم

تقرير.. الأبناك المغربية حققت أرباحا تجاوزت 30 مليار درهم

2024-01-23 / 15:20
Photo of المغرب يسثتمر 1,2 مليار درهم لتعزيز المخزون الاحتياطي للمواد البترولية

المغرب يسثتمر 1,2 مليار درهم لتعزيز المخزون الاحتياطي للمواد…

2024-01-23 / 13:29
Photo of بلغ 120 مليون دولار.. قطاع الألعاب الإلكترونية يحقق رقم معاملات مهم

بلغ 120 مليون دولار.. قطاع الألعاب الإلكترونية يحقق رقم…

2024-01-23 / 10:37
Photo of مندوبية التخطيط تفصح عن لائحة المدن التي عرفت أعلى معدلات أسعار خلال سنة 2023

مندوبية التخطيط تفصح عن لائحة المدن التي عرفت أعلى…

2024-01-22 / 17:50
Photo of وجدة.. الجزولي يطلق تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة

وجدة.. الجزولي يطلق تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة

2024-01-22 / 17:36
Photo of أسعار الأسماك و فواكه البحر تنخفض بأسواق الجملة

أسعار الأسماك و فواكه البحر تنخفض بأسواق الجملة

2024-01-22 / 16:05
Photo of المغرب يفتح أبواب إفريقيا للشركات السعودية عبر صندوق اسثتماري ضخم

المغرب يفتح أبواب إفريقيا للشركات السعودية عبر صندوق اسثتماري…

2024-01-22 / 14:57
Photo of المشاريع العقارية تنبث كالفطر.. دعم السكن يثير شهية المنعشين و الجودة تثير التساؤل

المشاريع العقارية تنبث كالفطر.. دعم السكن يثير شهية المنعشين…

2024-01-22 / 12:08
Photo of رصيد المغرب من العملة الصعبة يرتفع و يصل ل 35,6 مليار يورو

رصيد المغرب من العملة الصعبة يرتفع و يصل ل…

2024-01-22 / 11:01

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق