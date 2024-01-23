بحضور الوزيرة مزور.. العملاق الرقمي الكندي “تيلوس” يفتتح مقرا له في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب إغراء كبريات الشركات العالمية للاسثتمار به نظير ما توفره المملكة من فرص و إمكانيا و بنى تحتية و كفاءات بشرية و امتيازات، و كان من بينهم شركة عالمية معروفة في المجال الرقمي.

و في هذا الصدد، افتتحت شركة تيلوس الدولية لترحيل الخدمات مقرها الجديد في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المغربية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، وإزابيل فالوا سفيرة كندا لدى المملكة المغربية.

وتعتبر شركة تيلوس الكندية رائدة في مجال التجربة الرقمية للزبون، وتصميم وبناء وتوفير حلول الجيل التالي، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، و تشغل الشركة تشغل أكثر من 70 ألف مستخدم في أزيد من 70 مركزا للتزويد بالتجربة الرقمية للزبون (CX) وتكنولوجيا المعلومات عبر العالم، تعمل بأكثر من 50 لغة.

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