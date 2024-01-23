تقرير.. الأبناك المغربية حققت أرباحا تجاوزت 30 مليار درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفاد بنك المغرب بأن الناتج البنكي الصافي للأبناك المغربية بلغ 30,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، مسجلا نموا بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب في لوحة القيادة الأخيرة الصادرة عنه بخصوص “مؤسسات الائتمان وما يماثلها”، إلى أن النتيجة الصافية للبنوك سجلت، من جهتها، نموا بنسبة 13,6 في المئة إلى 9,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه بنهاية يونيو 2023، ضم النظام البنكي بالمغرب 88 مؤسسة ائتمانية وما يماثلها، من بينها 24 بنكا (5 بنوك تشاركية و3 نوافذ تشاركية)، و29 شركة تمويل، و6 أبناك خارجية، و11 جمعية للقروض الصغرى، و17 مؤسسة أداء.

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