خنيفرة.. وكيل الملك يأمر باعتقال مستشار جماعي وجزار بتهمة الاتجار في المخدرات

ع محياوي _ هبة بريس

قررت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية خنيفرة، يوم أمس الإثنين حسب مصدر خاص ل ” هبة بريس ” ، وضع جزار من مريرت ومستشار تجمعي بجماعة أولاد الطيب ضواحي فاس ، في حالة اعتقال لأجل مسك المخدرات وترويجها وتسهيل استعمالها على الغير، بعدما أمرت النيابة العامة المختصة أول أمس بإيداعهما السجن المحلي بخنيفرة .

واستدعي المستشار الجماعي أحد أعضاء أغلبية جماعة أولاد الطيب فترة البرلماني رشيد الفايق المعتقل بسجن بوركايز وبعد تعويضه بالرئيس الحالي، من طرف الضابطة القضائية بعدما ذكر الجزار إسمه الذي ينحدر من مدينة مريرت ويملك محلا لبيع اللحوم حيث ضبط هذا الأخير متلبسا و بحوزته مخدرات، وذكر إسم المستشار الجماعي أثناء التحقيق معه باعتباره مزوده الرئيسي بالمخدرات التي يروجها على مستهلكيها بمريرت و النواحي.

وأمر حاتم حراث وكيل الملك بابتدائية خنيفرة بفضل خبرته الميدانية وتحرياته المعهودة عليه بجمع عدة أدلة على المتهم ضمنها المكالمات الهاتفية ليتضح له أنه بالفعل المزود الحقيقي للمخدرات بالمنطقة ، ليتم وضع المستشار الجماعي والجزار رهن الحراسة النظرية ومتابعتهم بالمنسوب إليهما في انتظار محاكمتهما في أولى الجلسات الأسبوع المقبل و لتمكينهما من إعداد الدفاع والاطلاع، إلى حين جاهزية الملف لمناقشته.

وأكد الجزار أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني تمهيديا من طرف الضابطة القضائية لدرك خنيفرة، بعلاقته بالمستشار المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، ذكر إسمه أثناء مواجهته معه والتعرف عليه كونه يتزود منه بالكميات المحجوزة لديه من المخدرات، مؤكدا أنه ليس الوحيد المستغل من طرفه لترويج المخدرات، بل هناك أيضا أشخاص آخرين بمريرت وأكلموس بإقليم خنيفرة.

و لم تستبعد الجلسات المقبلة أن يمتد البحث إلى ضم أشخاص آخرين ضمن هذه الشبكة التي يتزعمها المستشار الجماعي والراي العام بخنيفرة ينوه بخدمات وكيل الملك وقضاة المحكمة ونيابتها .

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