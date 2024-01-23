بسبب دعمه لفلسطين من قلب السعودية..محمد إمام في مرمى الإنتقادات

2024-01-23 / 10:16
0
القسم الفني: هبة بريس

تعرض الممثل المصري محمد إمام، نجل النجم عادل إمام، لهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ عقب توجيهه رسالة تضامن للشعب الفلسطيني خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” بالعاصمة السعودية الرياض.

وتضامن محمد إمام خلال التكريم نيابة عن والده مع الشعب الفلسطيني قائلا: “تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، أنتم في القلب وعمرنا ما هننساكم”، الأمر الذي عرضه لوابل من الانتقادات من طرف النشطاء السعوديين الذين اعتبروا أنه تضامن واضح و بطريقة غير مباشرة مع مواطنه محمد سلام.

في المقابل، أشاد نشطاء عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بكلمة إمام التي ألقاها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن حديث الفنان المصري “لم يتضمن ما يستوجب هذا الهجوم ضده”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حمزة الفيلالي :” من يفرط بالجواهر النادرة يقضي العمر بجمع الحصى”

حمزة الفيلالي :” من يفرط بالجواهر النادرة يقضي العمر…

2024-01-23 / 09:32
Photo of سعد لمجرد يفرج عن “عندي فكرة

سعد لمجرد يفرج عن “عندي فكرة

2024-01-22 / 21:57
Photo of في حركة غير أخلاقية.. رجاء بلمير تصف اللاعب الكنغولي ب”الحمار”

في حركة غير أخلاقية.. رجاء بلمير تصف اللاعب الكنغولي…

2024-01-22 / 16:16
Photo of اتهموها بالفرار خارج أرض الوطن .. لطيفة رأفت توضح

اتهموها بالفرار خارج أرض الوطن .. لطيفة رأفت توضح

2024-01-22 / 15:47
Photo of غناء أصالة أمام طليقها وحبيبته يشعل منصات التواصل الاجتماعي

غناء أصالة أمام طليقها وحبيبته يشعل منصات التواصل الاجتماعي

2024-01-22 / 12:38
Photo of ظهور مفاجئ لنجاة الصغيرة في الرياض يخلق الحدث

ظهور مفاجئ لنجاة الصغيرة في الرياض يخلق الحدث

2024-01-22 / 11:10
Photo of إعتزال عادل إمام ورسالة خاصة منه في حفل جوائز joy Awards

إعتزال عادل إمام ورسالة خاصة منه في حفل جوائز…

2024-01-21 / 13:16
Photo of أمسية أدبية تحتفي بالمغرب بعيون شعراء مكسيكيين

أمسية أدبية تحتفي بالمغرب بعيون شعراء مكسيكيين

2024-01-21 / 09:47
Photo of نانسي عجرم تضع حدا لاشاعات خلافها مع أسماء لمنور

نانسي عجرم تضع حدا لاشاعات خلافها مع أسماء لمنور

2024-01-20 / 22:16
Photo of سعد لمجرد يعلن عن تاريخ طرحه جديده الفني

سعد لمجرد يعلن عن تاريخ طرحه جديده الفني

2024-01-20 / 19:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق