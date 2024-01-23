بسبب دعمه لفلسطين من قلب السعودية..محمد إمام في مرمى الإنتقادات

القسم الفني: هبة بريس

تعرض الممثل المصري محمد إمام، نجل النجم عادل إمام، لهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ عقب توجيهه رسالة تضامن للشعب الفلسطيني خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” بالعاصمة السعودية الرياض.

وتضامن محمد إمام خلال التكريم نيابة عن والده مع الشعب الفلسطيني قائلا: “تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، أنتم في القلب وعمرنا ما هننساكم”، الأمر الذي عرضه لوابل من الانتقادات من طرف النشطاء السعوديين الذين اعتبروا أنه تضامن واضح و بطريقة غير مباشرة مع مواطنه محمد سلام.

في المقابل، أشاد نشطاء عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بكلمة إمام التي ألقاها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن حديث الفنان المصري “لم يتضمن ما يستوجب هذا الهجوم ضده”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp