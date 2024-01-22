واشنطن تدعو إسرائيل لـ”تحقيق عاجل” في مقتل شاب أميركي فلسطيني

هبة بريس _ وكالات

دعت الولايات المتحدة الاثنين إسرائيل إلى إجراء “تحقيق عاجل” في ملابسات مقتل شاب أميركي فلسطيني (17 عاما)، قضى الجمعة بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين “نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات، وقد طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات”.

وقتل توفيق عبد الجبار عجاق (17 عاما) الجمعة بنيران إسرائيلية في المزرعة الشرقية بشرق رام الله في الضفة الغربية، بحسب وكالة وفا الفلسطينية الرسمية وأفراد من عائلة الشاب.

وتم تشييعه السبت.

واكد المتحدث أنه “صدم” لمقتل الشاب الفلسطيني الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية، مكررا دعوته إلى احتواء التصعيد.

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