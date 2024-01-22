الجامعة تحتفي بالمنتخب المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة

هبة بريس _ رياضة

أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حفل استقبال على شرف المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، وذلك بعد تأهله التاريخي لنهائيات كأس العالم التي ستحتضنها كولومبيا خلال الفترة ما بين 31 غشت و 22 شتنبر من السنة الجارية.

وتأهل المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة إلى نهائيات كأس العالم على حساب نظيره الإثيوبي برسم الدور الرابع والأخير من إقصائيات المنطقة الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم كولومبيا 2024.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طارق نجم، لاعبات المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة والطاقم التقني والإداري على هذا الانجاز التاريخي، مبرزا أن هذا التأهل لم يكن بالأمر السهل “بل بفضل العمل المتواصل وتفاني جميع المكونات”.

وأكد السيد نجم، في هذا الصدد، أن هذه الطفرة التي تعرفها كرة القدم النسوية بالمغرب تعد ثمرة للاستثمارات والمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى النهوض بهذه الرياضة بالمغرب.

وحث السيد نجم لاعبات المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة على مضاعفة مجهوداتهن من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال هذه الاستحقاقات.

وفي السياق ذاته، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، ستيفان نادو، أن هذا التأهل المستحق للمنتخب إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسوية كولومبيا 2024، جاء بفضل الدعم الذي قدمته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مشيرا إلى أن لاعبات المنتخب بذلن مجهودات كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز.

وأبرز السيد نادو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الطريق نحو هذا التأهل التاريخي لنهائيات كأس العالم كان طويلا وشاقا، خاصة في مباراة الإياب أمام المنتخب الإثيوبي، لافتا إلى أن المنتخب يملك 7 أشهر من أجل التحضير بشكل جيد لخوض هذه المنافسة.

من جانبها، عبرت عميدة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، فاطمة الغزواني، في تصريح مماثل، عن سعادتها بهذا الإنجاز الأول من نوعه خصوصا بعد تحقيق الميدالية البرونزية ضمن فعاليات الدورة 12 للألعاب الإفريقية.

وأكدت استعداد لاعبات المنتخب الوطني من أجل تقديم مستويات كبيرة بكولومبيا وتشريف القميص الوطني.

وكان المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة قد تأهل إلى الدور الأخير من هذه الإقصائيات، بعد فوزه على نظيره الغيني ذهابا وإيابا بمجموع خمسة أهداف، فيما تأهل المنتخب الإثيوبي لهذا الدور بعد تجاوزه نظيره المالي.

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