منتخب “غينيا الاستوائية ” يتأهل إلى ثمن نهائي كان 2023

2024-01-22 / 21:26
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هبة بريس _ رياضة

بلغت غينيا الاستوائية ثمن نهائي كأس الامم الافريقية في كرة القدم بفوزها المدوي على ساحل العاج المضيفة برباعية نظيفة الإثنين في أبيدجان في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

وهو الفوز الثاني تواليا لغينيا الاستوائية مقابل تعادل واحد فضمنت صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق الاهداف امام نيجيريا التي لحقت بها بفضل فوزها على غينيا بيساو 1-0، فيما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بخسارة ثانية تواليا وباتت حظوظها في اللحاق بركب المتأهلين ضئيلة وتتوقف على أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

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