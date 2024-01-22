بركة: “نتوفر على 42 محطة متنقلة لتحلية المياه”

هبة بريس - الرباط

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن استعمال أزيد من 42 محطة متنقلة لتحلية المياه.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه سيتم اقتناء 20 محطة جديدة، بالاضافة الى 3 محطات كبرى لتحليات المياه سيتم تشييدها في منطقة تغازوت وأكادير الشمالية، وأخرى سيتم تشييدها في قلعة السراغنة ، الخميسات، تازة، زاكورة، سيدي قاسم، سطات، برشيد، بوجدور، تنغير، طانطان.

وأشار الوزير الى أن المناطق التي ستستفيد من محطات لتحلية المياه ستمد المناطق الداخلية بالمياه الصالحة للشرب في اطار استراتيجية التضامن.

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