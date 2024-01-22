“قربلة” في البرلمان بسبب “غياب” رئيس الحكومة ورئيسة الجلسة: “المغاربة كيتفرجو فينا”

هبة بريس - الرباط

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، يومه الاثنين، حالة من الفوضى والملاسنات بين النواب بسبب “غياب” رئيس الحكومة عن الغرفة الأولى خلال هذه الدورة.

سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قال في مداخلته بنقطة نظام “حنا على مشارف انتهاء هذه الدورة الخريفية، كان من المفترض أن يحل رئيس الحكومة بهذه القبة 4 مرات للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، لكن رئيس الحكومة حضر مرة واحدة، وهذا فيخرق واضح لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي.”

من جهته، أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على وجوب مثول رئيس الحكومة أمام المجلس مرة كل شهر، القضاء الدستوري اشترط توفر الأسئلة والاسئلة متوفرة، معتبرا أن الأمر يشكل تطاولا وجرأة على خرق الدستور والنظام الداخلي .

من جهتها، ردت نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على مدخلات البرلمانيين بالقول “بخصوص حضور رئيس الحكومة داخل البرلمان، المادة 100 من الدستور كتقول مرة في الشهر والقانون لم يحدد تاريخ حضوره، والشهر لم يكتمل بعد، وجميعنا نعلم أن السيد رئيس الحكومة يمر من وعكة صحية.”

وتدخلت رئيسة الجلسة لتهدئة الوضع مخاطبة النواب بالقول “المغاربة كيتفرجو فينا وخصنا نكونو في مستوى الحدث، قبل أن تشرع في تقديم الكلمة للبرلمانيين لطرح أسئلتهم.

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