المنتخب النسوي يتأهل لمونديال كولومبيا 2024

2024-01-21 / 16:01
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم لأقل من 20 سنة إلى نهائيات كأس العالم “مونديال كولومبيا”، رغم هزيمته أمام نظيره الإثيوبي، بهدف واحد لصفر، في مباراة جمعتهما، الأحد 21 يناير 2024، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

واستفاد المنتخب الوطني المغربي من فوزه في مباراة الذهاب، الأحد 21 يناير 2024، على نظيره الإثيوبي بهدفين لصفر، ليتأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه

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