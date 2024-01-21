مباراة الأسود والكونغو الديمقراطية..القنوات الناقلة

2024-01-21 / 11:14
0
هبة بريس _ رياضة

يمكن للجمهور المغربي متابعة مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام الكونغو الديمقراطية، مباشرة، على قناة الرياضية المغربية، عبر البث الأرضي، “Arryadia TNT”.

واستنادا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فإنه وقع اتفاقيات شراكة مع “beIN Sport” و”CANAL+” و”New World TV”، وحوالي 45 مذيعا مجانيا على الهواء، بهدف بث نهائيات كأس أمم إفريقيا، “كان كوت ديفوار 2023″، في حوالي 180 دولة.

وتجرى مباراة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، المرتقبة اليوم الأحد 21 يناير 2024، انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حكم كيني لمباراة الأسود والكونغو الديقمراطية

حكم كيني لمباراة الأسود والكونغو الديقمراطية

2024-01-21 / 10:31
Photo of تسببت في توقف المباراة.. “إهانات عنصرية” خلال لقاء بالدوري الإيطالي

تسببت في توقف المباراة.. “إهانات عنصرية” خلال لقاء بالدوري…

2024-01-21 / 10:07
Photo of كأس الأمم الأفريقية: تونس تتعادل مع مالي

كأس الأمم الأفريقية: تونس تتعادل مع مالي

2024-01-20 / 23:18
Photo of “تسريب محادثات فاضحة”..لاعب الأهلي يثير الجدل

“تسريب محادثات فاضحة”..لاعب الأهلي يثير الجدل

2024-01-20 / 21:33
Photo of الجزائر تنتزع التعادل مع بوركينافاسو

الجزائر تنتزع التعادل مع بوركينافاسو

2024-01-20 / 17:24
Photo of “الفار” ينصف بوركينافاسو في مواجهة الجزائر

“الفار” ينصف بوركينافاسو في مواجهة الجزائر

2024-01-20 / 16:47
Photo of لـ”طرد النحس”.. الجماهير التونسية تذبح معزا أمام مقر إقامة منتخبها

لـ”طرد النحس”.. الجماهير التونسية تذبح معزا أمام مقر إقامة…

2024-01-20 / 10:22
Photo of رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

2024-01-20 / 09:57
Photo of الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

2024-01-19 / 21:18
Photo of السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

2024-01-19 / 20:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق