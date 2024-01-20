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تنسيق امني بين ثلاث مدن يسقط عصابة تروج المخدرات الصلبة

2024-01-20 / 23:01
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قادت معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ” الديستي” بتنسيق بين مصالح الشرطة القضائية بثلاث مدن ( مراكش . قلعة السراغنة ، والعطاوية، من توقيف شبكة اجرامية تروج المخدرات الصلبة ( الكوكايين).

وجرى توقيف ثلاثة أفراد من الشبكة على متن سيارة رباعية الدفع بأولاد وكاد نواحي العطاوية، وهم في حالة تلبس.

وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من اجل تعميق البحث معهم في المنسوب لهم، وهل لهؤلاء امتداد على الصعيد الوطني في ترويج المخدرات الصلبة .

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