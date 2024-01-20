ريدوان لجمهور “الكان”: توقفوا عن الكراهية و انشروا الحب”

2024-01-20 / 18:13
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه المنتج المغربي نادر الخياط المعروف ب “ريدوان”،عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، رسالة خاصة لجمهور كأس أمم إفريقيا.

ونشر “ريدوان” رسالة عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة جاء فيها: “توقفوا عن الكراهية ، كرة القدم وجميع الألعاب الرياضية تهدف للإستمتاع وإظهار الإحترام ..انشرو الحب”.

وفي سياق منفصل، ولج المنتج المغربي المجال الفني عبر فيلم سينمائي من إنتاجه و إخراج الممثل عمر لطفي.

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