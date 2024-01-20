سعد لمجرد يعلن عن تاريخ طرحه جديده الفني

القسم الفني: هبة بريس

أعلن النجم المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام عن تاريخ موعد طرحه لجديده الغنائي.

ونشر “لمعلم” صورة ترويجية للعمل عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة، أرفقها بتاريخ الإصدار والذي حدده في 22 من الشهر الجاري.

وجدير بالذكر أن “عندي فكرة” تجمع كل من سعد لمجرد و التونسية يسرا محنوش، وهي من كلمات رامي العبودي،وألحان الموسيقار طلال، فيما تكلف بالتوزيع جلال الحمداوي.

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