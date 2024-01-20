“الفار” ينصف بوركينافاسو في مواجهة الجزائر

أنصفت تقنية” الفار” المنتخب البوركيني في لقائه مع المنتخب الجزائري بعد أن احتسب الحكم في هذه الأثناء ركلة جزاء.

ولازالت المواجهة مستمرة بين الفريقين بتفوق المنتخب البوركينافاسو بهدفين لواحد، بعد أن انتهى الشوط الأول بانهزام الخضر بواحد لصفر بعد الرجوع إلى تقنية الفار التي أنصفت المنتخب البروكيني .

هذا وكان مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، قد أكد على أهمية هذه المباراة التي تجمع بين فريقه ومنتخب بوركينا فاسو الفائز على المنتخب الموريتاني، داعيا إلى ضرورة طي صفحة المشاركة المخيبة للخضر، في “كان” 2021، التي جرت بالكاميرون سنة 2022، وعرفت خروج المنتخب من الدور الأول.

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