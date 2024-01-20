“الفار” ينصف بوركينافاسو في مواجهة الجزائر
أنصفت تقنية” الفار” المنتخب البوركيني في لقائه مع المنتخب الجزائري بعد أن احتسب الحكم في هذه الأثناء ركلة جزاء.
ولازالت المواجهة مستمرة بين الفريقين بتفوق المنتخب البوركينافاسو بهدفين لواحد، بعد أن انتهى الشوط الأول بانهزام الخضر بواحد لصفر بعد الرجوع إلى تقنية الفار التي أنصفت المنتخب البروكيني .
هذا وكان مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، قد أكد على أهمية هذه المباراة التي تجمع بين فريقه ومنتخب بوركينا فاسو الفائز على المنتخب الموريتاني، داعيا إلى ضرورة طي صفحة المشاركة المخيبة للخضر، في “كان” 2021، التي جرت بالكاميرون سنة 2022، وعرفت خروج المنتخب من الدور الأول.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
هدف بوركينافاسو جاء عن جدارة واستحقاق..
بالتوفيق لمنتخب البوركينافاسو لعبوره الدور الثاني..
الحمد لله لحد الأن التفوق لازال في صالح منتخب بوركينافاسو..
المنتخب الجزائري كان تعيس الحظ ولم يساعده في ذالك..
للأسف الشديد بعدما كان الحظ بيد المنتخب بوركينافاسو متفوقا جاء هدف في الوقت القاتل وسجله الجزائري..
نتمنى التوفيق والانتصار لمنتخب بوركينافاسو..
انتهت المقابلة بتعادل مخيب للجزائر..
حظ موفق لكل المنتخبات الافريقية والعربية..