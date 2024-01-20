مكناس.. إيقاف شابين متورطين في السياقة الاستعراضية
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان معا من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطهما في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.
وكانت مصالح ولاية أمن مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام، معرضة سلامة راكبيها ومستعملي الطريق لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من توقيف السائق المشتبه فيه وأحد مرافقيه.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي بمكناس على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.
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16 تعليقات
إيقاف شابين متورطين في السياقة الاستعراضية
برافو عناصر الشرطة
شكرا للشرطة على مجهوداتها الكبيرة..
المشكل هو أنه يبلغان معا من العمر 18 سنة
يجب أن تتم معاقبتهم
السرقة محرمة في القانون الوضعي وشرعا : لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما..
على القضاء تشديد العقوبة السجنية عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها الجبار..
نتمنى أن يتم وضع حد للسرقة التي يعاني منها المجتمع المغربي..
كلنا مع تطبيق القانون الذي جاء به القرأن الكريم.وهو قطع اليد ..
على المديرية العامة للأمن الوطني أن تقوم بحملات أمنية مكثفة..
أغلب اللصوص قاصرين وذو السوابق العدلية..
متلهم كتيرون في وطننا نسال لهم الهداية شباب طائش بكل ماتحمله من معنا
يجب اعادت تربيتهم ويحرمون بعض الايام من الحرية حتى يعرفون قيمتها وقيمة الحياة
يجب علا القانون بالتنفيد بعض العقوبات التي ينص عليها ديننا الحنيف حتى تبقى عبرة لمن لايعتبر
كفانا شغب وتهديدات سواء بالدراجلت النارية او علا الارجل بالاسلحة البيضاء متبوعة بالسرقة والسب والشتم كاننا في عهد قطاع الطرق حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يجب معاقبتهم